Porta Capuana, sorpresi a cedere droga: un arrestato e un denunciato Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli

La polizia ha arrestato un 48enne napoletano con precedenti anche specifici, per detenzione illecita di sostanza stupefacente in concorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato un 49enne originario del Marocco per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L'intervento

Gli agenti durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Piazza San Francesco di Paola, hanno notato una donna con fare circospetto avvicinarsi ad un uomo il quale, dopo aver ricevuto una banconota dalla donna, l’ha indirizzata verso un altro uomo, poco distante, dal quale ha ricevuto un involucro.

Il sequestro

I poliziotti, intervenuti tempestivamente hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato il 48enne trovandolo in possesso di 6 involucri di crack mentre, il 49enne è stato trovato in possesso di 100 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio; l’acquirente, invece, è riuscita a far perdere le proprie tracce.