Napoli, Vicaria: sorpreso a cedere droga e arrestato dalla polizia Le manette sono scatatte ai polsi di un 57enne algerino

La polizia ha arrestato un 57enne algerino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carriera Grande, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato il 57enne trovandolo in possesso di 9 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 24 grammi e di 30 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, gli operatori hanno bloccato anche l’acquirente trovandolo in possesso dell’involucro appena acquistato e lo hanno sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.