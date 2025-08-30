Agguato a Gragnano, D'Auria: "Il territorio non si piega alla violenza" Il sindaco dopo il colloquio con il prefetto di Napoli

"Nelle ore successive al grave agguato di ieri (qui gli ultimi sviluppi), ho avuto un colloquio con il Prefetto di Napoli Michele Di Bari che mi ha assicurato che lunedì pomeriggio avrà luogo una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e, nel contempo, nell’immediatezza, saranno intensificati i servizi di vigilanza e controllo del territorio".

E' quanto afferma in una nota il sindaco di Gragnano Nello D'Auria che avverte:

"È chiaro ed evidente che il nostro territorio non si piega alla violenza. Il nostro compito è tracciare un confine netto tra chi costruisce e chi distrugge: da un lato ci sono il lavoro, l’impegno civile, la cultura, la speranza di futuro; dall’altro la camorra e la paura, che non devono avere spazio.

I cittadini meritano sicurezza, legalità e occasioni di crescita. È su questi valori che vogliamo edificare la comunità: mettendo al centro la persona, la dignità del lavoro e la fiducia in un domani migliore. Nessuno potrà mettere in discussione questa scelta di vita e di civiltà".