Ferito in un incidente picchia il medico che lo stava curando, caos in ospedale Ennesima aggressione in un pronto soccorso della Campania, denunciato il responsabile

Ancora un episodio di violenza negli ospedali campani. Un'aggressione si è verificata nella notte nei confronti di un medico del pronto soccorso a Giugliano in Campania in provincia di Napoli.

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti nel pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano dopo una segnalazione.

Dai primi accertamenti dei militari è emerso che, poco prima, il medico di turno era stato prima minacciato e poi aggredito da un 28enne che il professionista stava visitando dopo un incidente stradale.

Il medico ha riportato una prognosi di tre giorni. Il 28enne è stato denunciato per lesioni al personale sanitario.