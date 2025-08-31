Ferito in un incidente picchia il medico che lo stava curando, caos in ospedale

Ancora un episodio di violenza negli ospedali campani. Un'aggressione si è verificata nella notte nei confronti di un medico del pronto soccorso a Giugliano in Campania in provincia di Napoli.
I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti nel pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano dopo una segnalazione.
Dai primi accertamenti dei militari è emerso che, poco prima, il medico di turno era stato prima minacciato e poi aggredito da un 28enne che il professionista stava visitando dopo un incidente stradale.
Il medico ha riportato una prognosi di tre giorni. Il 28enne è stato denunciato per lesioni al personale sanitario.