Salvatore e Vincenzo, due vite spezzate in autostrada: tragedia senza fine Il tragico incidente nei pressi di Portici della Napoli-Salerno

Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino sono i due giovanissimi morti questa mattina in un incidente sull'Autostrada A3 all'altezza dell'uscita Portici. Izzo, che solo pochi giorni fa aveva compiuto 22 anni, è morto nonostante i soccorsi. L'amico morto nello schianto, Vincenzo Cozzolino, era nato il 20 aprile del 1998, ed aveva 27 anni. Tra i cinque feriti nell'incidente, due versano in condizioni gravissime e sono ricoverati presso il Trauma Center dell’Ospedale del Mare.

Salvatore e Vincenzo, un destino tragico

I due ragazzi che hanno perso la vita, Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino, erano entrambi di Torre Annunziata. I quattro giovani viaggiavano a bordo della stessa auto diretta verso Torre Annunziata. Secondo quanto riferito dalla Polizia Stradale di Angri, la causa del drammatico sinistro sarebbe da ricondurre a un tamponamento con un altro veicolo.

Tra i feriti due giovani sono gravissimi

Dei due feriti nel grave incidente mortale di stamattina a Portici un ragazzo è stato trasportato al Cardarelli in codice rosso con la lacerazione della milza e contusioni toraciche e sofferenza polmonare. Al momento è in trauma center. La prognosi non è stata ancora sciolta. L'altro ferito è all’ospedale del mare: si tratta di un 24enne che ha accusato varie fratture di lieve entità, una di media entità e contusioni polmonari. Se la caverà con una lunga riabilitazione.