Borrelli accerchiato e aggredito a Napoli, Alviti: "Militarizzare la città" Una nuova disavventura ha coinvolto il deputato campano

"Una nuova disavventura ha coinvolto il deputato campano Francesco Emilio Borrelli che, ieri sera, in diretta sui propri canali social è stato accerchiato da un gruppo di lavoratori di una struttura commerciale.

Nel corso della diretta scrive il presidente dell'associazione nazionale guardie particolari giurate Giuseppe Alviti - il deputato ha accusato l'attività commerciale di abusivismo, chiedendo l'intervento della polizia dopo l'episodio che lo ha visto protagonista. Allontanato dalla sua scorta, ha usato i suoi canali per denunciare un trattamento non adeguato.

Credo che ora anche l'norevole Borrelli concorderà con me che Napoli vada militarizzata poiché da considerare una città alla pari di Kabul. Ci vuole l'esercito a presidiare tutto il territorio".