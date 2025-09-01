Incendio in atto: chiusa la strada statale 145 Sorrentina

Castellammare di Stabia.  

La strada statale 145 “Sorrentina” è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra Castellammare di Stabia e Gragnano a causa di un incendio. Non si segnalano conseguenze a persone stando alle prime notizie. Le operazioni di spegnimento sono in corso.
 
Il traffico è deviato con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

