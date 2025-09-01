Napoli, incendio via Imparato: livelli diossine superiori

Sono disponibili i primi risultati del monitoraggio di diossine, furani, policlorobifenili diossina-simili dispersi in atmosfera, effettuato nell’area di via Ferrante Imparato (Napoli Est), nei pressi del capannone adibito allo stoccaggio di prodotti commerciali dove nella serata dello scorso 28 agosto è divampato un incendio (si rimanda al precedente comunicato diffuso in data 29 agosto).
In esito al monitoraggio svolto finora (dati aggiornati al 31 agosto) è emersa una concentrazione complessiva pari a 2 pg/Nm3 I-Teq (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente), superiore dunque al valore di riferimento di 0,15 pg/Nm3 I-Teq correntemente utilizzato dalla comunità scientifica e indicato dalle linee guida del Lai, organismo tecnico della Repubblica federale tedesca.
Nelle date 30-31 agosto le stazioni fisse della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria non hanno rilevato superamenti dei limiti di legge relativamente ai parametri monitorati ai sensi del decreto legislativo 155/2010. Gli accertamenti proseguiranno.