Violenta rissa a Bagnoli: denunce e un ferito in ospedale

La polizia ha denunciato otto persone di età compresa tra i 15 e i 18 anni, per rissa. Gli agenti del commissariato Bagnoli, sono intervenuti in via di Pozzuoli per la segnalazione di una rissa tra giovani.
Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno notato 7 ragazzi che presentavano gli abiti strappati ed alcune ferite, accertando, che un altro giovane era stato soccorso da personale del 118 e trasportato presso l’Ospedale Vecchio Pellegrini.
Dagli accertamenti di seguito eseguiti è emerso che erano rimasti coinvolti in una lite scaturita da futili motivi.