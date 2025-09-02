Frasi minacciose e poi l'aggressione fisica ai poliziotti: arrestato In manette per minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 44enne napoletano

La polizia ha arrestato un 44enne napoletano, per minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti del commissariato di Ponticelli, nel transitare in piazza Aprea, hanno controllato un uomo che, sin da subito, si è mostrato insofferente al controllo.

Durante tali fasi, il 44enne ha iniziato a dare in escandescenza, dapprima proferendo frasi minacciose nei confronti dei poliziotti per poi aggredirli fisicamente, finché non è stato bloccato. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.