Contrasto del gioco illegale, la Finanza sequestra 20 apparecchi a Gragnano GUARDA IL VIDEO DELL'OPERAZIONE. Sanzioni per 143mila euro

Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Prefetto di Napoli, Michele Di Bari in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno intensificato, a Gragnano, i controlli volti al contrasto del gioco illegale.

In particolare, i finanzieri del Gruppo di Torre Annunziata e della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno svolto 10 controlli nei confronti di altrettanti esercizi commerciali e circoli privati, che hanno consentito di individuare e sottoporre a sequestro 20 apparecchi VLT (video lottery terminal), risultati privi dei titoli autorizzativi e non collegati alla rete AAMS, unitamente agli importi giocati e non ancora riscossi dall’esercente, pari a 9.052 euro.

In due degli esercizi pubblici controllati è stata accertata, altresì, l’assenza della tabella dei giochi proibiti, in violazione dell’articolo 110 TULPS che ne prevede l’esposizione in luogo visibile.

All’esito delle attività, sono state complessivamente deferite 3 persone ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di gioco d’azzardo e delle violazioni ex art. 17 TULPS, nonché segnalati 4 soggetti alla locale Agenzia delle Dogane e Monopoli, nei cui confronti sono state irrogate sanzioni amministrative per complessivi 143.000 euro.