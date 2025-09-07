Sparatoria per motivi di viabilità: due automobilisti in ospedale Far west dopo una lite in strada: caccia a tre persone

Poteva finire in tragedia la sparatoria avvenuta nella notte - intorno alle 2 - a Quarto, dove i carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti in via I Maggio dopo la segnalazione per colpi d'arma da fuoco.

Stando ad una prima ricostruzione pare che un 23enne di Marano di Napoli e un 46enne del posto, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sarebbero stati aggrediti da almeno 3 persone dopo una lite nata forse per motivi di viabilità.

A un certo punto, durante la colluttazione, un individuo avrebbe estratto un revolver. L’uomo, impugnata l’arma, avrebbe prima colpito alla testa il 23enne per poi esplodere diversi colpi. Un colpo ha preso di striscio la nuca del 23enne.

I 3 individui si sarebbero poi allontanati: sulle loro tracce i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della vicenda.

Le vittime, invece, sono state dimesse dall’ospedale di Pozzuoli con prognosi di 10 e 15 giorni.