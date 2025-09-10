Strade di sangue, strage di giovani: muore 22enne in sella ad una moto Un 38enne in prognosi riservata. Salma sequestrata, indagano i carabinieri

Non si arresta la strage sulle strade della Campania e della provincia di Napoli. Nella notte, poco prima delle 2, una 22enne in sella ad una Honda Transalp è deceduta in un incidente nell'incrocio tra via Cavallo e via Purgatorio. Era la passeggera, al manubrio un 38enne, ora in prognosi riservata.

Fatale lo schianto contro una Alfa Mito, guidata da un 28enne.

La giovane è morto sul colpo, mentre il 38enne è stato trasferito all’ospedale del Mare. Il conducente dell'auto invece è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni.

La salma è stata sequestrata su disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’autopsia. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati.