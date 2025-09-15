Mistero a Sorrento, trovato cadavere di un uomo in mare Ha tra i 40 e i 50 anni, indossa solo il costume: non si conosce ancora l'identità

Il corpo di un uomo non ancora identificato, tra i 40 e i 50 anni, è stato trovato in mare a Meta di Sorrento. A scoprire il cadavere è stato un carabiniere che con la barca era in zona: il cadavere era incastrato negli scogli e i soccorritori sono dovuti intervenire con una canoa. Il corpo è stato trasportato al porticciolo di Piano di Sorrento. Sul luogo gli uomini della Capitaneria di Porto, carabinieri e vigili urbani

Gli uomini della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia stanno effettuando telefonate ai vari lidi di Meta, zona Alimuri, dove è stato trovato il cadavere dell'uomo per cercare di risalire all'identità. "Ci sono pochi bagnanti - ha raccontato Antonio Cafiero de La Conca ad Alimuri - Appena abbiamo ricevuto la richiesta da parte della Capitaneria di verificare se l'uomo fosse uno dei nostri clienti, i miei bagnigni hanno controllato ombrellone per ombrellone, ma non è risultato che fosse da noi" L'uomo indossava solo un costume da bagno.