Anacapri, si perdono sui monti: salvati due escursionisti Si tratta di due 31enni originari della Basilicata e della Sicilia

di Mario Pepe

Due escursionisti di perdono ma vengono ritrovati ad Anacapri. Un 31enne residente nel Nisseno era sceso a piedi dal monte Solaro perdendo l’orientamento in una zona impervia da cui non riusciva a fare rientro.

L’uomo ha chiesto aiuto chiamando il 112 e in suo soccorso arrivano i militari della Stazione di Anacapri che lo hanno individuato e aiutato a risalire il pendio scosceso in cui si trovava per poi prestargli i primi soccorsi.

Un altro 31enne originario della provincia di Matera si era nella zona di via Castagnelle, sempre ad Anacapri. Stavolta sono stati i carabinieri della stazione di Capri che si sono messi sulle tracce dell’uomo e, in costante contatto telefonico con lui, lo hanno trovato prima che lo smartphone terminasse la batteria. Il 31enne era provato ma in buone condizioni di salute.