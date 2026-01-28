Napoli, si nasconde nel letto per sfuggire al carcere: "Brigadiè ci ho provato!" I Carabinieri lo scovano nel cassone

La sua fuga è durata appena una settimana, finendo nel modo più singolare possibile. Un uomo di 54 anni, ricercato dal 21 gennaio per una condanna definitiva, è stato catturato dai Carabinieri della stazione di Borgoloreto mentre tentava di rendersi invisibile rannicchiandosi all’interno del cassone di un letto. L’uomo deve espiare una pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione per i reati di rapina ed estorsione. Dopo l’emissione dell’ordine di carcerazione da parte del Tribunale di Napoli, il 54enne aveva fatto perdere le proprie tracce, abbandonando la propria residenza abituale e rendendosi ufficialmente irreperibile.

Il blitz nel quartiere San Lorenzo

Le indagini dei militari non si sono mai interrotte. Attraverso il monitoraggio del territorio e l'acquisizione di informazioni confidenziali, i Carabinieri hanno individuato un possibile nascondiglio: un appartamento nel quartiere San Lorenzo, riconducibile a un conoscente del ricercato. Ieri sera è scattato il blitz. Inizialmente, la perquisizione dell'immobile sembrava aver dato esito negativo. Tuttavia, l'intuizione di uno dei militari ha cambiato l'esito dell'operazione: notata la presenza di un letto contenitore, il carabiniere ha sollevato il materasso scoprendo il latitante rannicchiato nello stretto vano sottostante.

L'arresto e il commento ironico

Visto che il suo nascondiglio era stato ormai violato, l'uomo non ha opposto resistenza. Con un pizzico di amara ironia, il 54enne si è arreso ai militari commentando: "Brigadiè, ci ho provato", consapevole che la sua strategia per evitare la cella era fallita. L'arrestato è stato condotto in caserma per le formalità di rito e, successivamente, è stato trasferito presso la casa circondariale competente, dove dovrà scontare la pena residua per i reati commessi.