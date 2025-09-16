Napoletano muore dopo aggressione in Puglia: aveva molestato delle minori Trovato su una panchina con ferite al volto, è morto poco dopo in ospedale

I carabinieri indagano sulla morte di un 62enne di Napoli avvenuta nelle scorse ore all'ospedale di Manduria (Taranto) dove l'uomo era stato ricoverato dopo essere stato trovato su una panchina con delle ferite al volto.

La situazione clinica dell'uomo si e' aggravata dopo il ricovero. Nello scorso fine settimana il 62enne, che a Manduria era in una comunita' per le dipendenze alcoliche, si e' reso protagonista all'interno dei giardini pubblici di gesti osceni davanti a un gruppo di ragazze minorenni. Una di loro, spaventata, ha avvertito il fidanzato, anch'egli minorenne, che sarebbe subito accorso e avrebbe aggredito l'uomo con violenza. Sul posto sono intervenuti il team del 118 e i carabinieri.

Nonostante l'equipe medica lo avesse invitato a sottoporsi a controlli, l'uomo aveva rifiutato l'accompagnamento in ospedale, mentre i carabinieri hanno raccolto testimonianze e identificato i presenti, compreso l'aggressore. Nelle ore successive a tale episodio, l'uomo e' stato visto nel quartiere archeologico di Manduria, disteso su una panchina con accanto uno zaino con effetti personali. Il 62enne presentava ancora ecchimosi sul viso e una lieve perdita di sangue dal naso.

Trasportato d'urgenza al pronto soccorso, e' stato sottoposto a radiografie e Tac che non hanno evidenziato lesioni interne, ma solo contusioni al naso e all'orbita sinistra. Inizialmente le condizioni sono sembrate stabili, poi c'e' stato l'aggravamento, il ricovero in rianimazione e quindi il decesso. Adesso le indagini dei carabinieri dovranno stabilire se la morte sia collegato a una nuova aggressione, o sia conseguenza diretta delle percosse della prima aggressione, oppure collegata ad altre dinamiche.