Terra dei fuochi, sequestrate falegnameria e laccheria Il blitz della Polizia locale

di Mario Pepe

La Polizia locale di Afragola, diretta dal comandante Colonnello Antonio Piricelli, componente della cabina di regia per il fenomeno della Terra dei Fuochi istituita presso la Prefettura di Napoli, nell’ambito delle attività coordinate dall’incaricato di governo presso la Prefettura di Napoli, Ciro Silvestro, ha avviato una serie di verifiche presso alcune attività.

È stata effettuata una ispezione in via Cavallotti al’interno di una attività commerciale dedita alla vendita di arredo.

Durante il controllo, è stata notata una porta che dava accesso ad altro luogo. Su richiesta degli agenti il titolare ha aperto la porta, "svelando" un'attività di falegnameria e laccheria in esercizio in dispregio alle normative vigenti in materia ambientale e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per l’assenza di autorizzazioni ambientali la falegnameria ubicata in un palazzo abitato al centro della città è stata posta sotto sequestro di polizia giudiziaria ed il titolare è stato denunciato in stato di libertà.