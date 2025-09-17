Napoli, aggredisce compagno di classe con un martello: 17enne in manette Accusato di tentato omicidio, il minore è stato arrestato

Si trova ricoverato all'Ospedale Pellegrini, in codice giallo, il 18enne aggredito questa mattina poco prima dell'ingresso all'Istituto tecnico industriale di piazza Santa Maria della fede. A intervenire e ricostruire l'accaduto i carabinieri della compagnia Stella. Il ragazzo, si legge in una nota dell'Arma, poco prima del suo ingresso in classe "sarebbe stato aggredito da un 17enne con un martello. I due frequentano la stessa scuola e andavano in classe insieme fino all'anno scorso".

Scattate le ricerche del minore, anche presso la stazione ferroviaria, "dove è stato notato aggirarsi poco dopo l'evento", il 17enne è stato rintracciato a casa, dove nel frattempo era rientrato, e il martello utilizzato per l'aggressione è stato "ritrovato nello zaino" e posto sotto sequestro. I carabinieri stanno ora ricostruendo l'esatta dinamica della vicenda e, coordinati dalla Procura della Repubblica per i minorenni "hanno vagliato la posizione del ragazzo. Il 17enne è stato arrestato per tentato omicidio e ora i militari lo stanno trasferendo nel centro di prima accoglienza dei colli aminei".