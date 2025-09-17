L'attore Artem dà in escandescenze al vecchio Pellegrini, bloccato dai vigilanti Oggi al Vecchio Pellegrini

Aggressore VIP al vecchio Pellegrini di Napoli. Lo rende noto l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Si tratta dell'aggressione n.40 del 2025. "Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli, alla Pignasecca. Protagonista l’attore 25enne Artem Tkachuk, noto per il ruolo di Pino ‘o pazzo in Mare Fuori. Arrivato in codice rosso e in forte agitazione, avrebbe dato in escandescenza rendendo necessario l’intervento della sicurezza. I vigilantes hanno allontanato medici e infermieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per chiarire la vicenda. "siamo sconcertati -spiegano i sanitari -. Speriamo che non ci siano sconti per l’attore e ci auguriamo che colga l’occasione per chiedere pubblicamente scusa".

"Sembrerebbe che l’attore provenisse da un set cinematografico dove già avrebbe creato scompiglio, nel pronto soccorso del vecchio Pellegrini invece ha distrutto le porte del codice rosso ed un respiratore polmonare". Spiegano i sanitari di Nessuno Tocchi Ippocrate.