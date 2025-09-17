Napoli: fugge dopo incidente in Tangenziale, denunciato E' accaduto lo scorso 5 settembre

La Polizia stradale ha denunciato un 36enne napoletano per fuga e omissione di soccorso dopo un incidente avvenuto il 5 settembre nella galleria "Monte Sant'Angelo" della Tangenziale di Napoli. Il motociclista tamponato era rimasto ferito, ma l'automobilista si era allontanato. Le immagini della Tangenziale hanno permesso di identificarlo. L'uomo e' stato anche sanzionato per velocita' non commisurata.