In auto con una pistola rubata 3 anni fa, arrestato 27enne pregiudicato L'uomo è stato bloccato dai carabinieri e ora si trova in carcere

La pattuglia della stazione carabinieri di Napoli Pianura sta percorrendo le strade del quartiere partenopeo quando nota una fiat 500 L a via Montagna spaccata. A bordo dell’auto 3 persone che insospettiscono i carabinieri. Scatta l’alt e il monovolume si ferma. Lo sportello lato anteriore destro si apre in fretta e l’occupante tenta di gettare qualcosa sotto l’auto, si tratta di una pistola.

Durante gli attimi di tensione i militari bloccano i tre e arrestano il passeggero. Si tratta del 27enne di Pozzuoli già noto alle forze dell’ordine Giuseppe Malvasio. Gli altri due in auto hanno 47 e 59 anni. Il ragazzo non fornisce alcun tipo di dichiarazione dichiarando solo di essere l’unico proprietario dell’arma.

La pistola – una "Walther" modello pk9 calibro 7,65 – è risultata rubata 3 anni fa e sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. L’arrestato è in carcere e dovrà rispondere di porto abusivo di armi e ricettazione.

