Terra dei fuochi, Piantedosi: "Da 1 giugno a Napoli e Caserta quasi 300 denunce" 266 le attività economiche passate al setaccio

"Nel periodo 1 giugno-9 settembre sono state fatte tra le due aree metropolitane di Napoli e provincia di Caserta 266 attività economiche controllate, ci sono sette persone arrestate, quasi 300 persone denunciate, veicoli sequestrati, attività economiche colpite da sanzioni", "nell'area di Napoli ha quasi moltiplicato in termini esponenziali i controlli e i relativi risultati e abbiamo l'incidenza sul calo degli incendi che abbiamo registrato come effetto correlato a questa intensificazione". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a proposito dei risultati conseguiti in seguito all’entrata in vigore del decreto-legge “Terra dei fuochi”.