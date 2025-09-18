3 lavoratori su 5 in nero a Secondigliano: scattano sanzioni e sospensione E' accaduto in un forno di via Cassano

Blitz dei carabinieri a Secondigliano, quartiere di Napoli, per contrastare il lavoro sommerso e garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. I militari della compagnia Napoli Stella, insieme ai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) e del Nas, hanno effettuato controlli in diverse attività commerciali.

Irregolarità in un forno di via Cassano

Nel corso delle verifiche, le forze dell’ordine hanno accertato gravi irregolarità in un forno di via Cassano, all’angolo con via Imperatore. Su cinque lavoratori presenti, tre sono risultati in nero. L’amministratrice unica della società è stata denunciata.

Sanzioni e sospensione dell’attività

Per le violazioni accertate è stata disposta la sospensione dell’attività. Inoltre, sono state elevate sanzioni e ammende per un totale di circa 22mila euro. Durante i controlli, i carabinieri hanno anche sequestrato circa 150 chili di prodotti da forno.