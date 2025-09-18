Seimila euro per ottenere la maturità: sequestrati "diplomifici" Nel mirino delle Fiamme Gialle Istituti Paritari

Un sistema ben rodato per garantire diplomi facili, con ramificazioni tra Emilia-Romagna, Marche e Campania. È quanto emerso da un’indagine della Guardia di Finanza di Bologna, coordinata dal pm Stefano Dambruoso e culminata con l’esecuzione di misure cautelari nelle province di Bologna, Roma, Firenze, Fermo e Napoli.

Al centro delle indagini, un istituto privato bolognese specializzato nel recupero anni scolastici e nella preparazione all’esame di maturità. Secondo gli inquirenti, la scuola rappresentava il fulcro di una vera e propria organizzazione criminale composta da dieci persone, capace di assicurare il superamento dell’esame di Stato in cambio di circa 6.000 euro.

Il meccanismo si reggeva sulla compiacenza di due istituti paritari nelle Marche e in Campania, trasformati di fatto in “diplomifici”. La banda, spiegano gli investigatori, si occupava di:

promuovere gli istituti paritari compiacenti presso gli studenti bolognesi;

produrre false attestazioni per i percorsi PCTO, indispensabili per l’ammissione agli esami di Stato;

creare autodichiarazioni di domicilio in Campania per simulare la frequenza scolastica in quella regione;

predisporre compiti scritti privi di data, così da permettere alle scuole paritarie di gestire le presenze;

fabbricare pagelle e certificazioni firmate da dirigenti scolastici compiacenti.

Il gip felsineo Andrea Salvatore Romito ha disposto il sequestro preventivo dell’istituto bolognese e di una sua sede a Firenze, di una scuola paritaria in provincia di Napoli e di una società con sede a Bologna. Sotto sequestro anche 90.000 euro ritenuti provento dell’attività illecita.