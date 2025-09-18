Napoli: orologio da 100mila euro rubato a turista cinese, altri 2 arresti La rapina avvenne lo scorso 9 agosto in centro città

Altri due arresti per la rapina di un orologio marca Patek Philippe del valore di circa 100mila euro, rubato lo scorso 9 agosto in piazza VII Settembre, nel centro di Napoli, a un imprenditore cinese in città per turismo. La Squadra mobile di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere carcere dal gip del Tribunale di Napoli nei confronti di due soggetti ritenuti gravemente indiziati dei delitti di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e ricettazione, in concorso tra loro e con altri due complici già arrestati in precedenza e detenuti in carcere.

La rapina è avveunuta intorno alle 17 del 9 agosto scorso, quando l'imprenditore di nazionalità cinese, commerciante di auto di lusso e a Napoli per turismo, mentre stava rientrando in albergo è stato aggredito con violenza da un uomo che gli ha afferrato il braccio e, strattonandolo, gli ha sottratto l'orologio del valore commerciale di circa 100mila euro. Il ladro è fuggito a bordo di uno scooter guidato da un complice, sul quale si trovava anche un terzo uomo, destinatario della misura cautelare eseguita oggi, che aveva assolto alla funzione di palo e partecipato all'ideazione e all'organizzazione della rapina attraverso il pedinamento della vittima, servendosi a tal fine dell'ausilio dell'altro soggetto oggi sottoposto a misura cautelare; quest'ultimo, tra l'altro, si era occupato di fornire materialmente lo scooter, risultato rubato.