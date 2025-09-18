Napoli, operato d'urgenza il 19enne accoltellato in pieno giorno a Chiaia L'arma che lo ha ferito ha perforato il fegato

Un giovane di 19 anni è stato accoltellato nella tarda mattinata di oggi a Napoli nel quartiere Chiaia. Sul posto, in via Giacomo Piscicelli (all'altezza del civico 72), sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Centro allertati dal 112. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il giovane, nel rientrare presso la propria abitazione dopo una passeggiata col cane, sarebbe stato avvicinato da un gruppetto di coetanei e almeno uno di questi per cause ancora in corso di accertamento lo avrebbe accoltellato.

La vittima è stata trasferita all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta dove il ragazzo è stato operato d'urgenza perché l'arma che lo ha ferito ha perforato il fegato. Ora il giovane è in osservazione e al momento non è in pericolo di vita e si attenderà che si riprenda per sapere meglio i fatti. Nel frattempo proseguono le indagini dei militari per chiarire meglio la dinamica dei fatti.