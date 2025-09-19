Napoli: muore studentessa Erasmus investita sulle strisce pedonali

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la città nella notte di oggi. Una studentessa Erasmus di 20 anni, di nazionalità spagnola, ha perso la vita mentre attraversava Corso Umberto I sulle strisce pedonali.
L’incidente
L’episodio è avvenuto intorno alle ore 2:00, all’altezza del civico 87. La giovane è stata travolta da una Range Rover guidata da un ragazzo di 18 anni. Subito dopo l’impatto, le condizioni della studentessa sono apparse gravissime.
I soccorsi
Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente sul luogo dell’incidente, trasportando la ragazza d’urgenza all’Ospedale del Mare. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, la giovane è deceduta poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate.
Interventi delle autorità
Sul posto è intervenuta l’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il conducente del veicolo è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici di rito per verificare eventuali alterazioni. La sua patente è stata ritirata e la vettura è stata sequestrata.