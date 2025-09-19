Controlli su taxi ed ncc a Capodichino: multe e licenze ritirate Operazione della polizia locale all'aeroporto di Napoli

La Polizia locale di Napoli ha intensificato i controlli presso l'area di sedime dell'Aeroporto Internazionale di Napoli-Capodichino, con un'operazione mirata a contrastare le irregolarita' nel trasporto pubblico non di linea. Il personale dell'Unita' Operativa Aeroporto, impegnato nel servizio di controllo in orario serale, ha verificato un totale di 39 veicoli, di cui 31 taxi e 8 NCC (Noleggio con Conducente).

L'operazione ha portato all'emissione di undici sanzioni amministrative. Le principali infrazioni riscontrate includono: sei sanzioni per il prelievo di passeggeri al di fuori delle aree di sosta autorizzate; due sanzioni per l'esercizio dell'attivita' di taxi al di fuori del turno di servizio, che hanno comportato l'immediato ritiro della licenza; una sanzione per mancato rilascio della ricevuta a inizio corsa; una sanzione per guida con patente KB scaduta; una sanzione per permesso provvisorio di guida scaduto. La Polizia locale ha gia' provveduto a comunicare le violazioni agli uffici competenti per l'applicazione delle ulteriori misure previste dalla legge. Per le infrazioni piu' gravi, come l'esercizio abusivo dell'attivita', e' prevista la sospensione della licenza per un periodo che puo' variare da 15 giorni a sei mesi