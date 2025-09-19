Napoli, gambizza coetaneo: arrestato 17enne Decisive le telecamere di sorveglianza e il racconto dei testimoni

La polizia di Stato ha arrestato a Napoli un 17enne accusato di tentato omicidio, porto e detenzione di arma da sparo aggravati dalle modalità mafiose. Il 17enne infatti, il 15 settembre scorso, si sarebbe introdotto all'interno di un appartamento e avrebbe sparato diversi colpi di pistola verso il ragazzo, fratturandogli il femore. Il ragazzo veniva quindi soccorso e trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini in codice rosso, dove inizialmente ha fornito delle false generalità. Dalle indagini delle forze dell'ordine è emerso che il 17enne ferito era fuggito da una comunità dove era stato accompagnato come misura cautelare per resistenza e lesioni gravi: per questo, il tribunale dei minorenni di Napoli ha deciso di aggravare la misura, decretando la detenzione in un carcere minorile. Dalle analisi invece delle telecamere di videosorveglianza e dai racconti di alcuni testimoni, gli agenti sono risaliti al 17enne aggressore, arrivando al suo arresto e accompagnandolo anche lui in un carcere minorile.