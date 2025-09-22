Violenza in famiglia: aggredisce fratello di 14 anni, 20enne in carcere Ferite da taglio al collo, sulle braccia e ad una spalla: sarebbe stata utilizzata una forchetta

di Mario Pepe

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano sono intervenuti in un appartamento per un’aggressione a un 14enne trovando già il personale del 118 che stata prestando le prime cure al minorenne che presentava ferite da taglio all’altezza del collo, sulle braccia e sulla spalla sinistra. Ad aggredire il ragazzino suo fratello. In casa anche i genitori. Nel giardino i militari dell' Arma hanno trovato l' aggressore con una ferita sulla fronte e graffi sulle braccia.

Il 20enne ha ammesso di aver aggredito suo fratello con una forchetta 'per punire il nonno”.

Il fratello minore si chiama come il nonno. A dire del 20enne, il piccolo è il suo prediletto e per questo motivo colpendo il ragazzino avrebbe fatto soffrire indirettamente lui.

La forchetta, ancora sporca di sangue, è stata sequestrata. Il 20enne, incensurato, è stato arrestato per lesioni aggravate e trasferito in carcere. Per la vittima una prognosi di 30 giorni.