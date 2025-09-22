Tribunale del Riesame conferma scarcerazioni del clan Moccia Tornano liberi 15 imputati

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato le scarcerazioni dei membri del clan Moccia, storica famiglia malavitosa di Afragola, in provincia di Napoli. La decisione arriva dopo il rigetto dell’appello presentato dalla Procura di Napoli.

La decisione dei giudici

La decima sezione del Tribunale del Riesame di Napoli, presieduta dal giudice Gallo, ha respinto l’appello del pubblico ministero, confermando così la libertà dei 15 imputati coinvolti nel processo in corso a Napoli. Le scarcerazioni erano avvenute in precedenza a seguito della decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Implicazioni per le indagini

La conferma della libertà dei membri del clan Moccia rappresenta un colpo per la Procura di Napoli, impegnata da anni nel contrasto alla criminalità organizzata in provincia. Gli inquirenti dovranno continuare a seguire i procedimenti penali in corso e valutare eventuali azioni successive.

Contesto criminale

Il clan Moccia è noto per il controllo del territorio ad Afragola e per la sua influenza criminale nella provincia di Napoli. Negli anni, le indagini delle forze dell’ordine hanno portato a numerosi arresti e sequestri, ma la conferma della scarcerazione mostra le complessità legate ai termini della custodia cautelare e alla giustizia penale.