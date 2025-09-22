Lite con coltelli alla festa patronale di Mariglianella: denunciato 14enne I carabinieri hanno trovato un altro coltello e una dose di hashish

Momenti di tensione durante la festa patronale di San Giovanni Evangelista a Mariglianella, in provincia di Napoli. Un 14enne, armato di coltello, è stato denunciato dopo una lite con un coetaneo. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato conseguenze gravi.

L’intervento dei carabinieri

L’episodio è avvenuto nella serata di domenica, in via Napoli. I militari, allertati dai presenti, hanno bloccato un ragazzino che stava tentando di colpire un coetaneo con un coltello a farfalla. L’arma è stata sequestrata sul posto.

Il sequestro delle armi e della droga

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato nelle tasche del giovane un altro coltello a serramanico e una dose di hashish. Per il 14enne è scattata la denuncia, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le motivazioni della lite.

Ipotesi sull’aggressione

Secondo una prima ricostruzione, non ancora confermata, la lite potrebbe essere nata da una sorta di “sfida-scherzo” tra i due adolescenti, che si conoscevano già. Gli investigatori stanno verificando se l’episodio avesse legami con dinamiche legate ai social o al web.

Una festa rovinata dalla violenza

La festa patronale di Mariglianella, parte della rassegna “Mariglianella Cresce” organizzata dal Comune, è stata turbata dall’episodio di violenza. Fortunatamente, grazie al pronto intervento dei carabinieri, la situazione non è degenerata.