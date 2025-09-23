16enne gravissimo dopo incidente stradale: salvato all’Ospedale del Mare Operato d'urgenza

Un ragazzo di 16 anni è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli dopo un grave incidente stradale avvenuto nelle prime ore del mattino. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: il giovane, giunto al pronto soccorso alle 6, era in stato di shock emorragico ed emodinamicamente instabile.

I sanitari del 118 hanno provveduto al trasferimento immediato, permettendo al paziente di ricevere tempestivamente le prime cure presso il Trauma Center del nosocomio napoletano.

L’intervento d’urgenza al Trauma Center

Il 16enne presentava una grave emorragia toracica causata dalla rottura dell’aorta e un sanguinamento addominale dovuto alla rottura della milza.

Dopo una rapida stabilizzazione clinica e una serie di esami diagnostici, i medici hanno deciso di procedere con un complesso intervento chirurgico multidisciplinare.

L’operazione ha previsto: posizionamento di endoprotesi per la rottura dell’aorta toracica; drenaggio toracico bilaterale; laparotomia; splenectomia (asportazione della milza).

Grazie alla rapidità e all’esperienza del team, il giovane è stato salvato nonostante la gravità delle lesioni riportate.

L’importanza del trauma center dell’Ospedale del Mare

Il caso dimostra ancora una volta il ruolo fondamentale del Trauma Center dell’Ospedale del Mare di Napoli, struttura altamente specializzata nella gestione di pazienti politraumatizzati. Il reparto è composto da un team multidisciplinare di medici, chirurghi e infermieri capaci di intervenire in situazioni di emergenza ad altissimo rischio.