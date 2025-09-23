Uomo in gravi condizioni dopo caduta a Napoli, era in stato di ebbrezza La Polizia indaga per stabilirne l'identità

Un uomo di circa cinquant’anni è in prognosi riservata alla rianimazione dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli dopo una caduta accidentale, avvenuta nella serata di ieri, lunedì 23 settembre, in piazza Sant’Anna a Capuana. Le prime indagini della Polizia di Stato suggeriscono che la caduta, che ha provocato un grave trauma cranico, sia stata causata dallo stato di ebbrezza in cui versava.

La dinamica è stata ricostruita dagli agenti del commissariato Montecalvario, intervenuti sul posto dopo la chiamata al 118. L’uomo è stato trovato privo di sensi e soccorso immediatamente dai sanitari, che lo hanno trasportato d’urgenza al Pellegrini. I medici dell’ospedale hanno constatato la gravità delle condizioni del paziente, definendolo in pericolo di vita.

Al momento, l’identità dell’uomo rimane un mistero. La Polizia sta lavorando per risalire al suo nome e ricostruire i movimenti che lo hanno portato in piazza Sant’Anna, nella speranza di rintracciare parenti o conoscenti. L’ipotesi principale resta quella di un tragico incidente, dove l’alterazione psico-fisica da alcol avrebbe avuto un ruolo determinante.