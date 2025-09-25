Mezzi di cantiere nella piazza e lavori abusivi, intervento della Polizia locale Denunciato il committente delle opere, mentre le opere sono state sequestrate

Gli agenti dell’unità operativa Avvocata della Polizia locale sono intervenuti in via Gesù e Maria dove l’Ufficio tecnico municipale aveva segnalato la presenza di un cantiere, presumibilmente non in regola, all’interno degli spazi attrezzati della vicina piazza.

I controlli hanno consentito di accertare che una ditta edile stava eseguendo la ristrutturazione di un immobile residenziale, realizzando un nuovo soppalco al terzo piano e una sopraelevazione al quarto senza alcun titolo edilizio autorizzativo. Per l’esecuzione dei lavori, erano stati installati macchinari e attrezzature di cantiere in un’area pubblica, con occupazione abusiva di suolo e arredi urbani.

L’intera area di cantiere, all’interno della quale erano stoccati anche rifiuti da demolizione, è stata sottoposta a sequestro.

Il committente delle opere è stato denunciato per violazioni al Testo Unico Edilizia e sono state elevate sanzioni per l’occupazione illecita di suolo pubblico. Per le opere sottoposte a sequestro è stato nominato custode giudiziario.