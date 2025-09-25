Napoli, lite in piazza Carlo III: 22enne accoltellato a una mano L’episodio avvenuto nella notte

Momenti di tensione a Napoli, in piazza Carlo III, dove nella tarda serata di ieri un ragazzo di 22 anni è rimasto ferito durante una lite. Secondo quanto riportato, la discussione sarebbe degenerata fino a trasformarsi in un’aggressione.

Il giovane ferito all’ospedale Vecchio Pellegrini

Il 22enne, dopo l’accoltellamento alla mano sinistra, si è recato al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini. Qui ha raccontato agli agenti del commissariato Montecalvario di essere stato aggredito da un gruppo di coetanei. Durante il confronto, uno dei giovani avrebbe estratto un coltello colpendo la vittima alla mano.

Prognosi di 12 giorni per il ragazzo

Il giovane è stato medicato e dimesso con una prognosi di 12 giorni. Fortunatamente le ferite riportate non sono gravi, ma l’episodio ha creato allarme nella zona centrale della città.

Indagini della Polizia di Stato

La Polizia di Stato sta indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili dell’aggressione. Non si esclude che alla base della lite vi sia stata una discussione banale, poi degenerata in violenza.