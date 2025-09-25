Napoli, bomba carta esplode nel terrazzo di un basso Sul posto sono intervenute le volanti dell'Upgsp della Questura di Napoli

La Polizia di Stato indaga sull'esplosione di una bomba carta avvenuta nella notte a Napoli, in salita Sant'Antonio a Tarsia. La bomba carta è stata fatta esplodere all'interno del terrazzo di un basso, tipica abitazione del centro storico di Napoli posta al pianoterra con accesso diretto alla strada. La deflagrazione ha provocato un foro nel muro di confine e a una tenda. Non risultano feriti. L'abitazione è di proprietà di un uomo incensurato. Sul posto sono intervenute le volanti dell'Upgsp della Questura di Napoli