Odio razziale e violenze su giovane donna: due misure cautelari Le indagini sono partite dalla denuncia delle vittima

Mario Pepe

Gli agenti del commissariato di San Giovanni Barra hanno eseguito due ordinanze cautelare nei confronti di un maggiorenne e di un minorenne.

Al primo è stato imposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi frequentati dalla stessa, con dispositivo elettronico, mentre per il minorenne è stata disposta la permanenza in comunità. I due sono gravemente indiziati del reato di stalking e altro, in concorso tra loro, e con altri soggetti in corso di identificazione, commesso nei confronti di una giovane extracomunitaria con l’aggravante di aver commesso i fatti per finalità discriminatorie e di odio razziale. In più occasioni, gli indagati avrebbero perpetrato atti persecutori insultando la vittima con frasi del tip “negra di merda” e “p...... torna a casa tua”.

Le indagini sono partite dalla denuncia delle vittima e si sono avvalse di testimonianze e delle immagini fornite dalla stessa vittima.

In particolare, in uno dei filmati veniva ripresi con il cellulare alcuni giovani che, dopo averle sputato in faccia, avrebbero tentato di investire la donna e portarle via il telefonino con il quale li stava riprendendo. Questo episodio ha spinto la giovane a denunciare le violenze che andavano avanti da novembre dello scorso anno.