Leone Melillo: "Lo "scisma sommerso" e Papa Francesco" Quando il magistero pontificio diventa pedagogia politica

Lo "scisma sommerso" e Papa Francesco. Quando il magistero pontificio diventa pedagogia politica". E' il libro di Leone Melillo. Editore Apeiron Edizioni, teologia sociale ed ecclesiastica. Introduzione affidata a Enrique Del Percio.

Leone Melillo, giornalista e vaticanista, ha espresso parole di grande stima e ammirazione verso Papa Francesco, descrivendolo come un pastore vicino agli ultimi e ai poveri, paragonandolo in un certo senso alla figura di Papa Leone. In primo piano gli incontri personali e l'impatto del suo pontificato pur notando le critiche e le difficoltà che hanno segnato il suo percorso, soprattutto dopo la scomparsa.

Melillo ha conosciuto personalmente Papa Francesco e ne ha apprezzato la profonda umanità e vicinanza, soprattutto verso i bisognosi.