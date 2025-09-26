Era finito in manette il 19 novembre 2022, con l'accusa di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, Aniello Cotena, 41enne del Rione Traiano di Napoli, ritenuto affiliato al clan Petrone-Puccinelli, attivo nel quartiere Soccavo, catturato da i carabinieri e chiuso nel carcere di Poggioreale. Il 41enne è stato ai domiciliari, in un'abitazione della provincia di Modena, fino allo scorso maggio: poi è evaso facendo perdere le tracce. Secondo una prima ricostruzione a indurlo alla fuga sarebbe stato un cumulo pene che lo avrebbe costretto a trascorrere oltre 7 anni e mezzo in cella. Le indagini, mai interrotte, hanno consentito ai Carabinieri del Nucleo Operativo di Bagnoli di rintracciare il 41enne nell'abitazione della madre, in via Catone. Cotena è stato catturato e trasferito nel carcere di Poggioreale.
Evase dal carcere di Modena, trafficante napoletano si era nascosto dalla madre
Preso dopo quattro mesi a Napoli al Rione Traiano
Napoli.