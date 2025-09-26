Evase dal carcere di Modena, trafficante napoletano si era nascosto dalla madre Preso dopo quattro mesi a Napoli al Rione Traiano

Era finito in manette il 19 novembre 2022, con l'accusa di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, Aniello Cotena, 41enne del Rione Traiano di Napoli, ritenuto affiliato al clan Petrone-Puccinelli, attivo nel quartiere Soccavo, catturato da i carabinieri e chiuso nel carcere di Poggioreale. Il 41enne è stato ai domiciliari, in un'abitazione della provincia di Modena, fino allo scorso maggio: poi è evaso facendo perdere le tracce. Secondo una prima ricostruzione a indurlo alla fuga sarebbe stato un cumulo pene che lo avrebbe costretto a trascorrere oltre 7 anni e mezzo in cella. Le indagini, mai interrotte, hanno consentito ai Carabinieri del Nucleo Operativo di Bagnoli di rintracciare il 41enne nell'abitazione della madre, in via Catone. Cotena è stato catturato e trasferito nel carcere di Poggioreale.