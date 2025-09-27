Varcaturo: scappano all'alt e prendono a morsi carabinieri, presi Nei guai due cittadini ghanesi

Scappano all'alt dei Carabinieri e, una volta raggiunti dai militari, li prendono a morsi, calci e pugni. È successo a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania (Napoli), dove i militari della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania la scorsa notte hanno notato due persone sospette a bordo di un furgone. Si tratta di un 47enne e un 45enne, entrambi cittadini ghanesi. All’alt i due sono fuggiti nelle campagne vicine ma i Carabinieri li hanno inseguiti. Ne è nata una violenta colluttazione e il 45enne ha tentato di divincolarsi con morsi, calci e pugni. Uno dei due carabinieri ha riportato un dito fratturato e diverse ferite da morso. Nel cassone del furgone sono state trovate due motociclette di grossa cilindrata, rubate la sera stessa e già restituite ai proprietari. Il 47enne è stato sottoposto a fermo per ricettazione e trasferito in carcere. Il 45enne è stato invece denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e ricettazione. Il carabiniere ferito è stato trasferito nell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.