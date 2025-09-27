Terra dei fuochi: in un'officina abusiva anche una moto d'acqua

Carabinieri denunciano 60enne

terra dei fuochi in un officina abusiva anche una moto d acqua

Giugliano in Campania: "Terra dei Fuochi". In un’officina abusiva anche una moto d’acqua, carabinieri denunciano 60enne

Giugliano in Campania.  

A Giugliano in Campania nella frazione di Varcaturo i carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi Forestali di Pozzuoli hanno effettuato un servizio a largo raggio nell’ambito della campagna Terra dei Fuochi. Durante i controlli i militari hanno denunciato un 60enne del posto.

L’uomo gestiva abusivamente un’officina meccanica e carrozzeria all’interno del proprio garage.

Il 60enne aveva depositato in un’area di circa 750 metri quadrati rifiuti di vario genere, anche pericolosi, tra i quali  una moto d'acqua in disuso, un'auto in riparazione e sei veicoli abbandonati con all'interno altri rifiuti.

L’intera area è stata sequestrata, per il 60enne una sanzione di 9.500 euro mentre i rifiuti sono stati affidati all’isola ecologica per lo smaltimento.

Ultime Notizie