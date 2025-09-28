Consegna proiettile a don Patriciello durante la messa: fermato Castiello: "Fatto raccapricciante avvenuto in mia presenza"

Questa mattina, durante la celebrazione della Messa nella parrocchia dei Santa Apostoli di Caivano da parte di don Maurizio Patriciello, un uomo gia' noto alle forze dell'ordine e' stato fermato dalla scorta del sacerdote e da una pattuglia di carabinieri presenti all'esterno della chiesa mentre si trovava in fila per ricevere la Comunione.

Aveva appena consegnato al sacerdote un plico contenente un proiettile calibro 9x21. L'uomo e' ora nei locali Compagnia di Caivano, in attesa di accertamenti.

Era presente il sottosegretario Pina Castello: "E' raccapricciante e vergognoso quello che e' accaduto questa mattina in mia presenza, a Caivano,nella parrocchia di San Paolo Apostolo dall'interno Parco Verde durante la messa officiata da don Maurizio Patriciello. Un esponente della criminalita' locale confondendosi tra i fedeli in fila per il rito di comunione,si e' avvicinato a don Maurizio Patriciello e gli ha consegnato un fazzoletto contenente un proiettile, dileguandosi poi velocemente" Pronto e' stato l'intervento delle forze dell'ordine - continua Castiello - che stanno ora,con la consueta professionalita', svolgendo tutti gli accertamenti del caso" Ho avvertito dell'accaduto - conclude Castiello -il Prefetto di Napoli, Miche di Bari,e soprattutto il Presidente del Consiglio dei Ministri,Giorgia Meloni." Non ci faremo spaventare, non arretreremo di un millimetro nell'affermazione della legalita' e nella lotta senza quartiere alla camorra!".