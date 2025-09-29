Amore morboso per la madre: la uccide quando inizia una relazione sentimentale Le avrebbe gettato addosso dell'alcol per poi darle fuoco con un accendino

All'inizio sembrava un suicidio, con un corpo carbonizzato ed il figlio in casa che aveva allertato i carabinieri. Era accaduto lo scorso 15 agosto ad Afragola.

A distanza di mesi, però, le indagini della Procura di Napoli Nord sembrano delineare un quadro ben diverso e inquietante.

Il figlio 37enne della donna morta carbonizzata è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio.

Così come ricostruito dagli investigatori l'indagato - legato da un rapporto morboso e tossico con la madre - avrebbe gettato alcol addosso alla donna, dandole fuoco con un accendino. Il motivo? La decisione di aver iniziato una relazione sentimentale con un altro uomo.

Sottoposto a perizia psichiatrica, il presunto omicida è stato dichiarato capace di intendere e di volere, seppur affetto da schizofrenia paranoidea, per la quale era in cura farmacologica da anni.