Scoperta la "boutique del falso": prodotti in vendita sui social network Denunciati due coniugi: il valore della merce contraffatta è di circa un milione di euro

Scoperta dalla Guardia di finanza di Casalnuovo una vera e propria "boutique del falso", con 23mila prodotti contraffatti sequestrati.

L'operazione è partita da un controllo su strada a due coniugi italiani, trovati in possesso di articoli contraffatti in auto. Dai successivi riscontri è emerso che la coppia gestiva un vero e proorio emporio abusivo, con tanto di scaffali e campioni espositivi, non aperto al pubblico, che fungeva da deposito per l’offerta dei prodotti sui social network.

Nei locali sono stati sequestrati 23mila articoli (tra cui orologi, profumi e capi di abbigliamento che riproducevano indebitamente i marchi di note griffe), nonché materiali per il loro confezionamento e spedizione a domicilio.

I prodotti sequestrati, una volta immessi sul mercato, avrebbe fruttato un giro d’affari di circa 1 milione di euro. I due dovranno rispondere di contraffazione e ricettazione.