Scoperto e sequestrato un cantiere abusivo a Sconsigliano La polizia locale ha apposto i sigilli ad un'area di 430 metri quadrati

L’Unità Operativa Secondigliano della Polizia Locale di Napoli, in seguito a controlli in un cantiere edile in via del Camposanto, ha accertato che su una superficie di circa 430 metri quadrati, erano in corso lavori di sbancamento di terreno contestuali alla costruzione di un manufatto in cemento armato di circa 210 mq. Un livello era già stato realizzato, un altro era pronto.

Alla richiesta degli agenti veniva mostrato un vecchio permesso di costruire, decaduto per decorrenza dei termini e mai rinnovato: le opere edili risultavano quindi abusive.

Gli agenti hanno sequestrato l'intera area di 430 metri quadrati e denunciato il proprietario.