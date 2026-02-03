Allerta meteo a Napoli: parchi chiusi e divieto di accesso alle spiagge Interdetto l’accesso anche al pontile Nord di Bagnoli

A causa di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalle ore 12 di domani, mercoledì 4 febbraio, alle ore 12 di giovedì 5 febbraio, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo.

In particolare secondo l'avviso regionale sono "previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità". In considerazione delle avverse condizioni meteo il Comune di Napoli ha disposto la chiusura dei parchi, inoltre sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli.

Nella foto un'immagini di repertorio di Napoli



