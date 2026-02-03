Turismo e grandi eventi a Napoli, Marinella: Chiaia protagonista L'associazione rilancia l'impegno per la valorizzazione del quartiere

Da Piazza De Martiri 'We Chiaia' presenta idee, progetti e prospettive per il quartiere che rivendica un ruolo da protagonista in occasione dei grandi eventi attesi a Napoli, a partire dall'America's Cup. L'associazione, nata dall'iniziativa di 8 imprenditori della zona e guidata da Maurizio Marinella debutta con una piattaforma web e rilancia l'impegno per la valorizzazione della zona.

Un piano che interpreta il quartiere come un ecosistema complesso laddove commercio, cultura e qualità della vita sono elementi interconnessi.

Dalle passeggiate guidate al trekking urbano diverse le iniziative in cantiere, con lo sguardo proiettato ai prossimi appuntamenti nazionali e internazionali.

Maurizio Marinella: We Chiaia protagonista

“Chiediamo di riorganizzarci, di valorizzare questi spazi bellissimi che solamente Chiaia risce ad offrire. Chiaia è un concetrato di imprese positive. Bellissimi ristoranti, imprese storiche, i circoli nautici in questa zona: diventeremo attori principali specialmente di questo progetto bellissimo che è l'America's Cup”, il commento di Marinella che accende i riflettori su “decoro, sicurezza, cercheremo di garantire un'organizzazione maggiore di tutti nostri negozi e si partirà”.

"L'impegno è presentarsi in maniera organizzata", assicura Marinella con attenzione a temi come "strade, viabilità, vivibilità del quartiere".