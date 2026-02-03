Choc a Napoli: 23enne accoltellata alla schiena muore in ospedale La giovane è deceduta a Villa Betania: indaga la Polizia

Una giovane di 23 anni è morta oggi pomeriggio a Napoli.

La vittima, classe 2003, è arrivata all'ospedale Villa Betania con una ferita da arma da taglio alla schiena.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.

Inutili i tentativi dei medici di salvarle la vita: la 23enne è deceduta poco dopo l'arrivo nella struttura sanitaria.

Al lavoro gli agenti della locale Squadra Mobile, del Commissariato Ponticelli e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.